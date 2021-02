Nuevos videos del caso de Ana María Castro muestran qué pasó en uno de los bares

Noticias Caracol conoció nuevos videos de las últimas horas de vida de la joven Ana María Castro , quien se presume fue lanzada de un vehículo en movimiento en marzo del año pasado. Esas imágenes corresponden a lo que pasó en uno de los bares en los que departía con varios amigos.

En un video se observa a la joven, con chaleco blanco, en compañía de Mateo Reyes , quien iba en la parte trasera del vehículo la madrugada que Ana María sufrió los golpes que le causaron la muerte.

Se ve que la universitaria habla con uno de los cantantes, mientras Mateo está con una botella de licor.

Todas las imágenes son claves, especialmente luego de que en sus versiones ante la Fiscalía Paul Naranjo y Julián Ortegón señalaran que al parecer la universitaria había discutido con Mateo.

“Vi que Ana María como que quería irse y Mateo la jalaba. No sé si estaban discutiendo, pero vi eso. Yo le dije a Julián que se bajara y que le dijera Ana María que si la acercábamos a la casa para no dejarla por ahí volando (...) le pregunté a Ana María que qué era lo que quería y ella me dijo que quería seguir tomando. De ahí nos bajamos todos del carro. Ana María y Mateo se fueron nuevamente para La Cantina”, declaró Naranjo.

"Antes de yo acercarme, Mateo estaba recostado en una baranda y ella estaba al frente de él, como que le discutía y me fui acercando poco a poco, parecían una pareja, Él le dijo: ‘vámonos, vete conmigo’ y ella como que sí, como que no. Se sentía como incómoda pero seguía con él”, contó Ortegón.

Publicidad

Mateo Reyes salió de Colombia el pasado 8 de febrero con destino a Miami, pues hasta este momento no tiene ninguna restricción legal en su contra.