Obra del metro de Bogotá tiene retrasos, advirtió la Veeduría Distrital

Un informe de la Veeduría Distrital advierte que las obras del metro de Bogotá presentan retrasos, que afectarían los tiempos de entrega pactados, situación que se vería reflejada en sobrecostos por un valor superior a los $220.000 millones.



“Encontramos atrasos que nos dejan preocupados con un37% de avance, 20% de retraso, todavía problemas prediales. Hacemos un llamado al IDU, estas son obras fundamentales para que cuando tengamos toda la estructura construida pueda fluir realmente el proceso tal y como estaba planeado”, destacó la veedora distrital Viviana Barberena.

“La Veeduría Distrital hace un llamado urgente al IDU para que adelante las gestiones administrativas a nivel técnico, económico y predial para garantizar la finalización exitosa del proyecto”, indicó.

A través de un comunicado, el Instituto de Desarrollo Urbano respondió a las quejas por las obras del metro de Bogotá. De acuerdo con la entidad, está pendiente de la entrega de cinco predios para que se cumplan con los tiempos.

La obra ubicada en la avenida Ciudad de Cali, entre la avenida Villavicencio y la avenida Bosa, servirá de alimentación para el metro de Bogotá y debe ser entregada en el mes de febrero de 2024.

Denuncian daños en viviendas por obras del metro de Bogotá

Otro problema por las obras del metro de Bogotá ha sido denunciado por habitantes del sur de la capital, quienes afirman que sus edificaciones se han visto afectadas por los trabajos que se están adelantando.

Vecinos del conjunto residencial Compartir La Margarita están desesperados porque aseguran que, a poca distancia de sus viviendas, la instalación de los pilotes de la primera línea les está agrietando sus hogares .

“La sensación es la vibración, la vibración fuerte que siempre hacía el taladro al bajar y abrir el espacio para los pilotes”, aseguró Miriam Wilches, una de las personas afectadas.

Según los vecinos, esa situación no se había presentado.

“Mi casa tiene una grieta que va desde el primer piso hasta el tercer piso. Se están afectando zonas comunes, puede afectarse servicios públicos, alcantarillado y todo lo demás”, sostuvo Janeth Jiménez, otra de las denunciantes.

Frente a la situación, un equipo de ingenieros y técnicos de la empresa Metro de Bogotá realizó un diagnóstico inicial.

“No tenemos identificado y no existe hasta el momento, con la información tomada de primera mano, que haya una dinámica de un daño que vaya a ser producido por las grietas. Las grietas no generan riesgo para la vida, no hay que evacuar las viviendas”, aseguró Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá.

Y aunque el Distrito asegure que no pasará a mayores la situación, los habitantes dicen no estar conformes.

“Lo que nosotros le pedimos a la empresa Metro de Bogotá, primero que todo, es que hagan las actas de vecindad de las 158 viviendas, puesto que ellos solamente tomaron una muestra de actas de vecindad a, no sé, 12 casas”, manifestó Janeth Jiménez.

Según el gerente de la empresa Metro de Bogotá, “esas actas de vecindad lo que tratan de identificar es el estado del inmueble”.

“Es un documento que debió ser firmado por un representante de cada una de las viviendas. Si al comparar esa acta de vecindad, que tuvo que haber hecho dentro de los tres meses antes del inicio de trabajo, si con el estado del inmueble aparece que hay daños nuevos, el concesionario debe entrar a responder por los daños”, explicó Leonidas Narváez.

El problema es que, para los vecinos de dicho conjunto, los daños no solo se presentan en unas casas. Consideran que son en las 158 viviendas que sus habitantes han pagado y donde han vivido durante más de 15 años.