Obra pagada con valorización en 2006 lleva casi 12 años ‘ejecutándose’ en Bogotá

Buscaba ampliar una avenida para conectar la calle 170 con la Ciudad de Cali. “Dónde está la plata”, se preguntan ciudadanos al ver que todo quedó en el papel.

Y es que esta vía, de apenas un kilómetro y medio, llevan casi 12 años intentando hacerla.

Entretanto, el IDU dice que la obra está paralizada por un tema burocrático que no ha resuelto la CAR: un tramo que sería intervenido fue incluido en la reserva ambiental Van der Hammen.

El costo del proyecto es de $115.490 millones, entonces: ¿dónde está el dinero? Según el Instituto de Desarrollo Urbano, su tesorería lo tiene.

Con este panorama, muchos ciudadanos que pasan por ese sector no dudan en quejarse. “Nos cobran y nunca ejecutan”, dicen.

Ahora, qué responden sobre estas obras inconclusas los 27 concejales que aprobaron un nuevo cobro de valorización.

Algunos como Álvaro Acevedo, del Partido Liberal, reconocen que hace meses no visitan ese sector.

Otros como Hosman Martínez levantan un poco de ampolla al explicar por qué no se les devuelve la plata a las contribuyentes pese a que, después de tanto tiempo, la obra nada de nada.

“La gente necesita la vía. Si a mí me devuelven la plata, me van a devolver $100.000, que me los gasto en un día”, comenta.

También están los que votaron ‘no’ como el concejal Álvaro Argote, quien señala “que no tenía criterio para decir cuáles eran las obras prioritarias”.

Pero los del sí insisten en que lo aprobado con el nuevo cobro sí es necesario, defienden incluso el polémico centro cultural que estará ubicado en la calle 82 10-69.

“Todos nos piden arte, cultura, deporte y recreación como una manera de quitarle a la delincuencia jóvenes”, argumenta Lucía Bastidas de la Alianza Verde.

Lo cierto es que, en Chapinero, en el extremo oriental, muchos otros se preguntan por qué se priorizan esas obras y no se terminan las calles o se arreglan las estructuras de colegios que funcionan con dificultades.

