Ocupación de UCI COVID llegó al 97% en Bogotá: estas son las localidades más afectadas por el virus

No son días fáciles para la capital de Colombia. Bogotá está en máxima alerta por la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos y, para el secretario de Salud de la ciudad, el sistema hospitalario está en su peor momento.

“De ahí que la ocupación global sea de 95.6% y la ocupación de UCI COVID sea de 97%. Nunca habíamos llegado a 97%, es nuestro momento más difícil”, dijo Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

Aunque el sistema hospitalario de la capital se robusteció y ya cuenta con 2.208 camas para atender pacientes con COVID-19 , hoy hay 2.141 camas ocupadas, dejando disponibles tan solo 67. Las protestas han sido una de las causas, pero no son todo el problema.

“Tampoco puedo decir, si quiero ser serio, que la única causa de que esto se esté prolongando sean las protestas, pero que tienen un protagonismo fundamental es indudable. Incluso, en algún momento no se ha subido tanto, porque las protestas de otro lado han generado que las personas no salgan, no puedan salir, tengan problemas de movilidad”, anotó.

Las localidades más afectadas, por su número de habitantes y por la velocidad de circulación del coronavirus, son:

· Usaquén

· Chapinero

· Santa Fe

· Kennedy

· Fontibón

· Engativá

· Antonio Nariño

· Puente Aranda

· Candelaria

Frente a la reapertura anunciada por la alcaldesa Claudia López, el secretario hizo un llamado contundente.

“Si nosotros abrimos el 6 de junio y no tenemos los cuidados y precauciones que se van a anunciar, estaríamos en un nivel de 200 y más muertos por día. Esto sería el peor de los escenarios para nosotros”, sostuvo Gómez.

Es por eso que el Distrito pide que no se baje la guardia y que se mantengan las medidas de autocuidado para frenar la tasa de contagios.