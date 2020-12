Ocupante de ruta informal que recibió tiros de la Policía en El Codito entrega su versión

En medio de un operativo contra el transporte ilegal cuatro policías y dos personas resultaron heridas.

(En contexto: Policía dispara a joven que, según la versión oficial, evadió retén en El Codito )

Andrés Amada, que en el video aficionado que circuló este viernes está en el piso y pide auxilio a sus compañeros dio, su versión sobre lo sucedido.

Asegura que minutos antes y tras ser requeridos por los uniformados huyeron con el vehículo para guardarlo en el parqueadero, pero que se encontraron de frente con una moto de la Policía.

“En un momento mi compañero me dice ‘nos viene persiguiendo una moto con su respectivo patrullero’. En el momento que la moto hace presencia no nos dice pare ni nada, sino nos amenaza con el arma de una vez… yo le digo a mi hermano no frene”, cuenta el joven.

Luego escucharon los disparos. “En el momento que ellos ven que nosotros nos vamos a la fuga, la verdad por el susto, porque peligraba nuestra vida, el señor hace otros disparos que vienen de la parte de atrás. Ahí fue que resultó afectado mi compañero Ómar”, agrega.

Publicidad

En el video aficionado se ve una mujer que grita desesperada. Se trata de Mónica Mujica, mamá del hombre que recibió un disparo en la espalda. “Yo me asusté porque yo vi a Andrecito lleno de sangre y después vi al otro muchacho cuando lo sacaron y lo sacaron así, bruscamente, como a las patadas y lo echaron en el carro para llevárselo al hospital (…) cuando yo veo que bajo al otro muchacho yo dije pues lo mataron porque le pegaron el tiro en la cabeza”, explicó.

Andrés Amada, quien estaba en el vehículo al momento de los hechos, niega que en el recorrido hayan atropellado a los uniformados.

Los dos jóvenes heridos permanecen en el hospital Simón Bolívar y cuatro uniformados se encuentran heridos, uno de ellos según el comandante de la policía de Bogotá por el vehículo que se encontraba en fuga.