Odisea para conseguir una UCI en Bogotá: a veces se logra cuando un paciente ha perdido la batalla

Cada día en Bogotá 125 personas requieren una unidad de cuidados intensivos tras contagiarse de coronavirus, Miguel Guillermo Escobar es uno de ellos.

“Bogotá está colapsado por la cantidad de casos de COVID, todos los hospitales están casi al máximo”, manifestó este paciente.

Hace 14 días este hombre de 68 años se contagió y debido a su delicado estado de salud fue necesario llevarlo a un centro asistencial, pero ahí comenzó su odisea.

“Llegué al Cardioinfantil, me internaron, procedimiento de urgencias, me subieron temporalmente a una habitación en aislamiento, pero no había UCI”, contó.

Hoy Miguel se encuentra en la UCI del Hospital Santa Clara. Llegar allí fue un milagro, ya que son pocas las camas disponibles y muchos pacientes los que requieren ventilación mecánica. La ocupación de UCI en la ciudad es del 91%.

“Realmente fue una odisea por parte de mi familia conseguir aquí en Santa Clara esta UCI, esto es una bendición, al menos de los hospitales del Distrito”, expresó.

Publicidad

Pese a su delicado estado de salud, este ciudadano dice sentirse privilegiado al estar en esta cama y bajo el cuidado de los especialistas.

“Gracias y gloria a Dios por haber conseguido esta UCI, el COVID me generó una neumonía, aquí están luchando por sacarme adelante, a levantarme. La entrega del gremio médico en este momento en una UCI en Bogotá y en Cundinamarca es una bendición”, señaló.

Una bendición que muchos buscan y que por la misma agresividad y letalidad del virus, que ha alargado los periodos de tiempo de los pacientes en una UCI, en muchos casos se logra cuando un paciente ha perdido la batalla.