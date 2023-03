Oferta de empleo para importante obra en Bogotá: aliste la hoja de vida

Si está buscando una oferta de empleo en Bogotá , esta es su oportunidad: el contratista de la intersección a desnivel en la autopista Sur con avenida Bosa busca mano de obra no calificada.



Si le interesa aplicar a esta oferta de empleo en el sector de la construcción, puede enviar su hoja de vida al correo electrónico puntoidu1013-2022@conconcreto.com o acercarse al punto IDU, ubicado en la carrera 77G # 60-39 sur.

El horario de atención en el punto IDU es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

¿Qué obra se lleva a cabo en la autopista Sur con avenida Bosa?

El proyecto en esta zona contempla la construcción de una intersección a desnivel que eleva la avenida Bosa y permite la conexión vehicular, peatonal y de ciclistas hacia los 4 puntos cardinales de la ciudad, "reduciendo los trancones que hoy se presentan por las dos intersecciones semafóricas que controlan el tráfico en este punto", según la Alcaldía de Bogotá.



La construcción inició a mediados de 2022 y está conformada por siete puentes, que garantizarán la movilidad en todos los sentidos y optimizarán la conexión entre las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa.



Estos son los puentes:



Puente en calzada oriental: permitirá la conexión entre el barrio El Perdomo y la avenida Bosa en sentido sur - norte.

Puente en calzada occidental: permitirá la conexión entre la avenida Bosa y el barrio El Perdomo en sentido norte - sur.

Ramal norte - oriente de la intersección (vía alterna que sale de la principal): permite a los usuarios la conexión entre la avenida Bosa y la autopista Sur hacia el oriente.

Ramal norte – occidente: conectará a quienes transiten por la avenida Bosa y necesiten salir de Bogotá por la autopista Sur hacia Soacha.

Ramal sur – occidente: para los usuarios que vienen por la carrera 76 (Ciudad Bolívar) y que requieran tomar la autopista Sur hacia Soacha.

Ramal sur – oriente: para usuarios que vienen por la autopista Sur desde Soacha y deciden tomar la avenida Bosa.

Ciclopuente para los peatones y ciclistas: con estructura independiente que conectará los dos costados de la Autopista Sur con la ciclorruta ubicada en el costado norte de la misma.

