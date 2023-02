Oficial de Fuerza Aérea Colombiana está involucrado en accidente en el que murió trabajador del IDU

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) confirmó que el teniente coronel Carlos Roberto Valderrama está implicado en el accidente de tránsito en el que murió el trabajador del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Johan Steven Vega .

El documento señala que el oficial activo de la Fuerza Aérea Colombiana no estaba en actos de servicio y se movilizaba en un vehículo particular.

La FAC lamentó lo sucedido y se puso a disposición de las autoridades que investigan el caso.

¿Cómo ocurrió el trágico accidente?

Steven Vega llevaba más de cinco meses trabajando como regulador de tránsito en las obras que se adelantan en la avenida 68 de Bogotá, pero murió tras ser atropellado por un conductor que, al parecer, manejaba bajo los efectos del alcohol.

“Era un niño de 19 años con ganas de salir adelante, era trabajador, juicioso, acababa de terminar el bachillerato, tenía planes de salir adelante y comprar una moto”, aseguró Olga Contreras, madre del joven muerto.

Testigos del hecho aseguran que el joven estaba escoltando una máquina de las obras cuando fue embestido por una camioneta particular. El cuerpo de Steven Vega fue arrastrado unos 40 metros por el pavimento.

Pese a que fue trasladado a la clínica El Nogal, falleció.

“Me comuniqué con un familiar, él me llevó. Llegué a la clínica y me dijeron que mi hijo tenía muerte cerebral. Me lo dejó ver, le tomé signos vitales y ya no tenía vida. Estaba muerto, me lo tenían conectado a máquinas”, recalcó la progenitora.

Por su parte, Diego Sánchez, director del IDU, rechazó este accidente y pidió precaución en las vías: “Esto genera mucha tristeza en el equipo del contratista, del IDU y sus familiares. El llamado que hacemos a los ciudadanos es que respeten los límites de velocidad y manejen con prudencia”.

Con el fallecimiento de este joven, ya serían 4 los reguladores de tránsito muertos en medio del cumplimiento de sus labores en Bogotá en los últimos 3 meses.