Ofrecen $20 millones para hallar a ladrón que le disparó a quemarropa a un joven en Engativá

Autoridades de Bogotá ofrecieron $20 millones de recompensa para encontrar y capturar al ladrón que le disparó a quemarropa a un joven por robarle un celular el viernes 3 de septiembre, en el barrio Villas del Dorado, de la localidad de Engativá .

Eran las 7:03 de la noche cuando Sebastián Bermúdez, estudiante de Mecatrónica, fue atacado por el delincuente que, según testigos, sería un hombre conocido con el alias de ‘el Coleto’ y que ya ha cometido otros hurtos en el sector.

"Acababa de salir de trabajar, venía en un taxi, me bajé en la esquina, caminé y pues fui abordado por este sujeto muy violentamente que me hurtó y me propina dos disparos", relató la víctima.

Después de que el ladrón le disparó a quemarropa, huyó en bicicleta por Engativá.

El joven, malherido, dio algunos pasos y luego se sentó en el andén hasta que algunos vecinos lo auxiliaron.

Uno de los impactos le dio “a la altura del cuello, entonces hacen el análisis que no haya tocado ningún tipo de vena o arteria principal, pero sí me dicen que estuvo muy cerca”, contó el universitario.

