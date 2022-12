Ojo a esta modalidad de hurto: la engañaron y le robaron el carro mientras lo mandaba a lavar

Un hombre se hizo pasar como empleado de un lavadero en Bogotá y convenció a la víctima de que le entregara las llaves del vehículo.

El hecho ocurrió el pasado 29 de abril en el barrio San Antonio de Padua, en el sur de la capital.

Olga Cárdenas relató que el ladrón le dijo que era hermano del propietario del lavadero y se encargó de indicarle dónde parquear el carro y de hablar con los trabajadores del sitio.

“El señor estuvo todo el tiempo pendiente de mí, de mis movimientos”, afirma. Incluso la acompañó cuando ella fue a tomar un café.

Al no notar nada sospechoso, la mujer le entregó las llaves del carro para que lo moviera y así lo aspiraran, momento que el delincuente aprovechó para salir del lugar y huir con el automotor.

Pedro Rivera, propietario del lavadero, recalcó que en el establecimiento hay un letrero de advertencia para los clientes: “Por favor, no entregue las llaves”.

“Aquí el lema es que el mismo propietario del vehículo lo corra y no entregue sus llaves para nada”, insistió Rivera.