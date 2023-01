Ojo al dato: en promedio 9 menores mueren a la semana en vías de Colombia por accidentes de tránsito

Autoridades señalaron cuáles son las imprudencias más frecuentes por las que se generan dichos siniestros. Además, tomaron medidas.

Semanalmente en promedio nueve menores de edad pierden la vida en las vías del país en medio de accidentes de tránsito, que en muchos casos son ocasionados por imprudencias.

Según autoridades, los hechos más comunes están relacionados con pasar la velocidad, en el caso de los menores que conducen vehículos, y no respetar las señales de tránsito; en el caso de los que se movilizan en bicicleta son por no usar los carriles establecidos, y en cuanto a peatones, las emergencias ocurren por pasar la vía por zonas no permitidas.

En uno de los hechos más recientes, ocurrido en el barrio Modelo Norte de Bogotá, cámaras de seguridad registraron el momento en que un joven que se dirigía para su colegio en bicicleta se salta un pare y es arrollado por un taxista.

Aunque el accidente no pasó a mayores, imprudencias como estas son frecuentas. “De exceso de velocidad, muchas veces, maniobras peligrosas cuando se trata en temas de motocicletas y en temas de los ciclistas muchas veces el no uso de las vías apropiadas”, sostuvo el coronel Rolfy Jiménez, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

La Policía de Tránsito creó una estrategia con la que busca hacerle frente a esta problemática. “Que los docentes en los colegios tengan herramientas por las cuales podamos sensibilizar, capacitar sobre temas de normas de tránsito a los estudiantes”, añadió Jiménez.

Según cifras de Medicina Legal, al día en promedio nueve menores resultan lesionados en medio de accidentes de tránsito en las vías Colombia y de enero a abril de este año 140 niños y jóvenes perdieron la vida en estas circunstancias.