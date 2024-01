Ojo con los falsos policías: así puede identificar a un verdadero uniformado

El caso del comerciante chino que atropelló a dos falsos policías , en un intento por evitar que estos criminales le robaran una alta suma de dinero, sigue siendo tema de conversación. El hecho ocurrió en la carrera 19 con calle 91, en el norte de Bogotá.



La escena, que fue como de película, quedó captada en un video. Aunque el comerciante atropelló a los falsos policías, en la grabación se ve que uno de ellos se levanta, recoge unas bolsas que contendrían una alta suma de dinero y huye en una motocicleta. El otro criminal, tras disparar contra la ventana del carro, también escapó. Los delincuentes iban tras $150 millones de la víctima.

Ante este reciente caso, las autoridades explicaron cómo identificar a los verdaderos policías.

¿Cómo identificar a los verdaderos policías?

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que los verdaderos uniformados siempre portan insignias visibles de la institución. Esto incluye el logo de la Policía Nacional, su escudo y una matrícula en sus vehículos, especialmente en las motos que suelen ser utilizadas para los patrullajes.



Además, los policías deben llevar sus nombres visibles en la parte derecha de sus uniformes, junto con un código de identificación.

También deben estar debidamente uniformados, incluyendo el uso de las botas correspondientes. Algunos funcionarios cuentan con códigos QR en sus vehículos.

En caso de dudas sobre la autenticidad de un policía, puede llamar a la línea de emergencias 123 o comunicarse directamente con la Policía Nacional al 018000 - 910600 para verificar la información.



El coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía de Bogotá, indicó que la motocicleta en la que se movilizaban los falsos policías, y que quedó tirada en la calle tras ser embestida por la camioneta, “al verificar las placas son adulteradas, le figuran a una motocicleta señoritera, no es de la institución. Así mismo, unas siglas, las cuales también se verificó y también están adulteradas, no son de la Policía Nacional. Esa motocicleta, ya se verificó, no pertenece a la institución, y obviamente lo que logramos determinar es que esos sujetos obviamente se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional para cometer ese delito”.