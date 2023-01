Ojo conductores: ya están multando a quienes usen carril preferencial del SITP en avenida Boyacá

La sanción económica y la inmovilización del carro empezó a aplicarse en el tramo que va de la calle 134 a la calle 80. Medida se extenderá a cuatro puntos más.

Estos son: desde la calle 80 hasta la calle 26, de la calle 26 hasta la calle 13, desde la calle 13 hasta la autopista Sur y de la autopista Sur a la avenida Villavicencio. En dichos puntos aún no se imponen comparendos.

El carril preferencial del SITP funcionará en la avenida Boyacá de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m., exceptuando domingos y festivos.

Durante el primer día de sanciones, entre la 134 y la 80, han sido multadas seis personas y cuatro vehículos han sido inmovilizados.