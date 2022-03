Ojo: falsos enfermeros están engañando a abuelos en Bogotá para meterse a sus casas y robarlos

En el barrio El Campín de Bogotá , denuncian que falsos enfermeros están engañando a los adultos mayores para meterse a sus casas y robarles todo lo que tienen. En uno de los asaltos, los ladrones hurtaron objetos y efectivo que se calcula superaban los 100 millones de pesos y que la víctima tenía en su habitación.

Las mujeres llegan en un carro particular. Los falsos enfermeros se bajan con un hombre que supuestamente lleva una caja con medicamentos y elementos médicos, y abordan a los adultos mayores.

María Teresa Mejía, habitante del barrio El Campín, dice que uno de los hombres asaltados cayó por "inocente, porque sí le vinieron a meter el cuento de que venían de una EPS. El señor no cayó en cuenta que no lo habían llamado de la EPS, que no abría las puertas, sino de una vez los dejó entrar".

Otra mujer contó que las falsos enfermeros fingieron que venían a hacer unas terapias a un paciente, al que "hicieron entrar al baño para que se desvistiera, pero entró al baño y se desvistió y mientras se desvestía lo robaron".

A otra víctima la engañaron con la vacuna y cuando ingresaron a la casa "los encerraron en algún sitio y se llevaron todo lo que pudieron", narró una vecina.

En las últimas horas, los investigadores conocieron otro caso de hurto de las falsos enfermeros en el barrio El Tejar.

Mientras una de las mujeres distraía a la víctima, sus cómplices ingresaron a los cuartos y tuvieron tiempo para registrar toda la casa, según las autoridades.

Se recomienda a los usuarios de las EPS que tengan visitas a domicilio agendadas que estén acompañados de familiares y verifiquen las identidades de los funcionarios.