Ojo taxistas y usuarios en Bogotá: estas son las 4 aplicaciones avaladas para cobrar carreras ahora

Aunque más de 34.000 vehículos cuentan con plataformas tecnológicas, menos del 1% ha instalado las pantallas. Hay plazo hasta el 28 de mayo.

“Sinceramente estamos esperando que la empresa nos diga”, reconoce Jaime Parra, uno de los taxistas que todavía no ha acondicionado su vehículo.

Como él, varios parecen estar esperando hasta última hora para hacer esta transición.

Ernesto Sandoval, representante de Taxis Fenalco, asegura que “hay que esperar que el mercado dinamice, hay poca oferta de producto de hardware (tabletas) en todos los almacenes de cadena”.

Según Secretaría de Movilidad, cuatro plataformas están avaladas: Digi+ y Digitaxi; Red Amarilla, Me Voy, y Megataxi.

Noticias Caracol bajó estas aplicaciones e intentó solicitar el servicio, pero encontró que en la mayoría solo hay acceso para el conductor.

Tenga en cuenta que no le pueden cobrar las nuevas tarifas si el taxi no cumple con los requisitos tecnológicos.

A partir del 28 de mayo, los taxistas que no tengan instaladas las aplicaciones y las pantallas en los vehículos no podrán prestar el servicio, serán inmovilizados, multados y hasta declarados ilegales.

