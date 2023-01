¡Ojo! Violador en serie merodea en los alrededores del Parque Simón Bolívar

“Me aborda con un cuchillo y allí, entre los árboles, me accede sexualmente”, dice una víctima. Habla, además, familiar de una abuela abusada.

El sujeto suele atacar a mujeres que van a hacer ejercicio en el parque Simón Bolívar o en el del sector Modelo.

El hombre, dicen las víctimas, suele atacar entre las 4 y las 7 de la mañana.

Una mujer que fue abusada por el violador le contó a Noticias Caracol cómo ocurrieron los hechos.

“Este hombre me aborda por la espalda, aprovechando un momento en que, como la gente viene y va, yo quedo sola. Él me abordó por detrás con un cuchillo, tipo ‘pate cabra’, me tomó por el cuello, me dijo que no me hiciera matar y que me cruzara el separador de la 60. Allí, entre los árboles, me accede sexualmente”, recalcó.

El familiar de una abuela de 73 años, que también fue abusada, relató lo sucedido.

“Efectivamente, fue víctima de este depredador. Estaba haciendo ejercicio rutinario en este parque, desafortunadamente hacia la zona boscosa fue atacada por este tipo y fue accedida violentamente”, sostuvo.

Agregó que la adulta mayor no quiere ni salir de su apartamento, que el delincuente además le pegó.

“No es solo con personas de la tercera edad, sino que es con personas que salen típicamente a hacer ejercicio. Él está rondando por los parques y se encuentra personas, en este caso, mujeres solas”, concluyó.

Son por lo menos 4 mujeres las que han denunciado la agresión sexual del depredador del Modelo Norte, como se le conoce. Otras deportistas se han salvado.

“Con el brazo me engancha para ahorcarme y, despues de un pequeño forcejeo, yo pude gritar y me pude soltar. Había tres señoras cerca de mí que vinieron a ayudarme y, por eso, él tuvo que soltarme”, denunció otra mujer.

Hasta el momento se sabe que todas las mujeres víctimas del depredador estaban haciendo deporte en e l parque del barrio Modelo y en los alrededores del Simón Bolívar, en el occidente de Bogotá.

“El señor es alto, es moreno, tiene el pelo como despelucado, así como un afro”, contó una de las víctimas.

La Policía pide a la comunidad estar alerta y denunciar si reconocen al agresor.

