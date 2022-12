Operador de grúa amenazó con arma de balines a conductor

Un motociclista que se dirigía a su trabajo fue amenazado por el conductor de una grúa que opera para el Distrito de Bogotá.

“Me alegaba que le había golpeado el vbehículo. Yo estaba en el semáforo, 50 metros adelante. Cuando paro en el semáforo siento una persona que me empuja, me están apuntando con el arma. Me la sube a la zona del pecho, me dirige la mirada y reconozco la mirada del conductor de Movilidad”, declaró el supuesto agredido quien notó rápidamente que se trataba de una pistola de balines.

Ante esto, el hombre tomó la iniciativa y puso en conocimiento de policías la situación.