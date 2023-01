Otra perla de las fotomultas: esta cámara invade espacio público en concurrida zona

Siguen apareciendo irregularidades, pese a anuncio de ponerlas en cintura. En Zipaquirá instalaron una en pleno andén de zona universitaria.

El concejal Fabián Rojas advirtió que no cumplía con los permisos para estar ahí, pero hizo una denuncia peor.

“Hace unos días, con la Policía Nacional, fue confiscada esta cámara de foto-detección y, de una manera que no entendemos, al otro día estaba nuevamente la cámara en el municipio”, aseguró el cabildante de Zipaquirá.

Añadió que las cámaras son operadas por una empresa privada, que está trasgrediendo la normativa.

