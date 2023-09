Otra víctima de conductor infractor que arrolló a una niña y se fugó cuestiona a la Policía

Las autoridades siguen tras la pista de un conductor infractor que después de un accidente se fugó y dejó tres personas heridas , entre ellas una menor de edad, en Barrios Unidos. Dos de las víctimas se movilizaban en motocicleta y Noticias Caracol conoció el testimonio de la copiloto.



Laura Serna, víctima del conductor infractor, afirma que junto a su novio regresaban de la universidad. “De un momento a otro el carro hace un giro inesperado, la vía seguía derecho, pero el señor, de la nada, nos sale a la izquierda para hacer un giro prohibido”, relató.

Su testimonio coincide con lo que se evidencia en una cámara de seguridad del sector, donde también se observa que el sujeto sigue de largo sin auxiliarlos. Metros más adelante es donde arrolla a una menor de 12 años y de igual manera continúa sin detenerse.

A raíz de esta caída, dice Laura, ella quedó con golpes en el brazo y la muñeca, mientras que su novio, quien iba conduciendo la motocicleta, tiene “dificultad para poder caminar”.

Aunque no reviste mayor gravedad hace un llamado para que el conductor infractor responda por lo que les hizo a ellos y a la niña, que jugaba con otros menores a esa hora de la noche. No obstante, cuestiona la acción de las autoridades.

Se le hace absurdo que la Policía hubiera llegado al sitio y que a pesar de perseguir al carro involucrado en el doble accidente no lo pudieran detener.

“Hay videos donde se ve una moto de la Policía que se dirigía detrás de ese carro, ¿cómo va a correr más un carro que una moto? Esta respuesta tiene vacíos, sería bueno que investigaran más a fondo”, pidió Laura.

Las autoridades dicen que están investigando por qué los policías no lograron ni siquiera identificar las placas del conductor infractor y también revisan cámaras de seguridad de la zona para tener detalles del paradero del sujeto.

Madre de la niña arrollada por conductor infractor denuncia que policías lo dejaron ir

Paola Peña es la madre de Sofía, la niña arrollada por el conductor infractor que se dio a la fuga. La mujer denuncia que dos policías que lo siguieron lo dejaron ir.



La menor de edad estaba jugando en la calle con otros cuatro niños cuando fue embestida por un vehículo que acababa de chocar con una moto y que cogió en contravía para escapar de la escena del accidente.

“Están los niños jugando y él simplemente pasa, acelera, se lleva a mi hija y sin importarle si mi hija quedó bien o no sigue huyendo. Él no tiene la intención de frenar, sino escapar”, narró Paola.

A los siete segundos pasó una motocicleta de la Policía siguiendo al conductor causante de los siniestros y minutos después los uniformados regresaron y le informaron a la familia de la niña arrollada que no lograron detener al infractor.

Sin embargo, Paola afirma que otra cosa es lo que revelan las imágenes de las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso.

“Me dejaron ver un video donde el carro para, la moto también, pero no hacen nada, lo dejan huir; la moto vuelve, no me dan reporte, no me dan placas, no me dan absolutamente ninguna respuesta de nada”, sostuvo.

La niña arrollada sufrió lesiones en la cara, cadera y abdomen. Ya fue dada de alta y se recupera en su casa. Mientras tanto, Paola le pidió al conductor prófugo “que por lo menos ponga la cara. Salió, se fue y gracias a Dios había gente que pudo auxiliar a mi hija, pero donde mi hija hubiera estado sola, ¿qué? Él simplemente salió, se fue y ella quedó tirada en el piso”.

Recalcó que al sujeto “no le estoy pidiendo nada ni le voy a decir nada, solamente que responda porque hoy fue mi hija, mañana puede ser otro niño y el desenlace no va a ser el mismo”.