Otra víctima de señalado de encerrar a mujer durante 18 días: "Siempre me daba puños"

Luego de conocerse el terrible caso de un hombre que habría golpeado y encerrado a una mujer durante 18 días en Bogotá, apareció una nueva víctima. Se trata de Nury Arévalo, quien asegura que también fue golpeada por este sujeto con quien sostuvo una relación.

“Se trata de la misma persona, él se llama José Antonio Barba Riaño, también cometió los mismos golpes. Yo lo denuncié ante la Fiscalía, pero la verdad, pues la Fiscalía no había hecho nada”, afirmó.

Relató que ellos se conocieron montando bicicleta, pero poco a poco se fueron volviendo más cercanos.

“Nosotros nos conocíamos ya montando bicicleta. Él me invitó a la casa, salíamos a montar cerca de la casa de él porque vive cerca al centro. Me dijo que también fuera a la casa y compartiéramos y saliéramos, ya nos convertimos novios”, aseguró.

Pero luego la relación se convirtió en una pesadilla cuando empezaron las agresiones.

“Empieza con las agresividades, las groserías, primero me pegó en la nariz, siempre me daba puños en la nariz, después me pegaba era en los ojos, en la cara”, dijo la víctima.

Por eso no dudó en revelar su testimonio al conocer la noticia de que este hombre había sido capturado por un caso similar.

“Me gustaría que la niña de Neiva venga acá a Bogotá, reunirnos y entre las dos poner una denuncia”, manifestó la mujer.

El sujeto fue capturado y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser imputado por el delito de tentativa de feminicidio. El procesado no aceptó los cargos.

La mujer que lo denunció por el encierro y maltrato que sufrió tuvo graves lesiones en el rostro, cabeza, brazos, piernas y costillas.