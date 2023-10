Otro caso de extorsión en Bogotá: a comerciante lo amenazaron hasta con matarle el mensajero

Noticias Caracol conoció un nuevo caso de extorsión en Bogotá , donde un ciudadano en la localidad de Kennedy es amedrentado por medio de videos de granadas y de hechos de sicariato que se atribuyen los delincuentes al otro lado del teléfono.



Al afectado, que prefiere no dar su identidad por un tema de seguridad, le dijeron “que me iban a explotar el negocio o a tirarme una granada o a matar a algún miembro de mi familia, o inclusive me iban a matar el mensajero, y posterior a eso no hemos podido hacer domicilio y las ventas se han caído”.

Inicialmente le estaban solicitando 50 millones de pesos, “después me dijeron que para tener tranquilidad que les consignara 5 millones de pesos, que la tranquilidad valía más que la plata, eso siempre me lo me lo decían ellos”.

Esta víctima de extorsión en Bogotá asegura que nadie quiere trabajar en su local, pues “es un negocio que está amenazado y es entendible”. “El negocio lleva 3 años y las amenazas empezaron hace como 20 - 25 días, y la propietaria de la casa también me ha ayudado dándome apoyo y me dice que no cierre el negocio”, añadió.

El comerciante ha señalado que en la más reciente extorsión le dijeron que si no pagaba antes de las 6 de la tarde le lanzaban un artefacto explosivo. Aunque no sabe si estos bandidos cumplirán o no, es evidente que perdió lo más básico, la tranquilidad.