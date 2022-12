OYW2017: Esta joven de Sudán vino a Colombia a contar cómo las mujeres construyen la paz en su país

“Cada uno tiene un rol importante en la construcción de paz. La clave es ser consciente de esto”, cuenta Did Claus.

Desde su país, amenazado por el conflicto y la hambruna, ella está dedicada a luchar por la paz y el empoderamiento de la mujer.

“Vengo a representar a mi país y hablar de lo que hago en él”, contó a Noticias Caracol.

“Podemos venir todos juntos y poner en marcha nuestro importante rol en la sociedad, junto a las mujeres y las personas de más edad en la sociedad”, agregó.



Bogotá se viste de gala

Como Did Claus, cientos de jóvenes, artistas, empresarios y políticos se reúnen a partir de este miércoles en Bogotá en el marco del encuentro One Young World (OYM), que pretende buscar soluciones a problemas globales y que por primera vez se realiza en Latinoamérica.

"Premios Nobel, expresidentes, científicos, artistas, activistas y líderes de empresas multinacionales se dan cita en Bogotá para inspirar a los jóvenes e invitarlos a actuar frente a los retos que enfrenta la humanidad", indicó el presidente Juan Manuel Santos en el acto de lanzamiento en la presidencial Casa de Nariño.

Unos 1.400 jóvenes de entre 18 y 30 años, provenientes de 196 países, se reunirán hasta el sábado en la capital colombiana para este evento anual, considerado el más importante del mundo en este sector, explicó el fundador David Jones.

"Lo que hacemos con One Young World es acelerar el crecimiento de jóvenes líderes (...) Creemos enteramente que son los más empoderados para cambiar el mundo", añadió Jones.

En los cuatro días de la reunión se realizarán charlas, foros y conferencias sobre desarrollo económico, pobreza, negocios, liderazgo y gobierno, y la paz y reconciliación de Colombia, que está en vías de superar un conflicto armado de más de medio siglo.

También están previstas actuaciones artísticas.