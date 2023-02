Paciente con cáncer terminal tuvo que ser llevado en camilla a un banco para reclamar su pensión

Don Hernán Barón, un paciente cáncer terminal que se encuentra con cuidados paliativos, tuvo que vivir una difícil situación cuando necesitó reclamar el dinero de su pensión en el Banco Caja Social.

“Es inconcebible que una persona operada de la columna y no se puede mover tenga que venir”, denunció don Hernán en un video difundido por redes sociales.

La esposa de don Hernán, con quien lleva 33 años de casada, perdió la tarjeta débito del señor para reclamar la pensión y un notario le entregó un documento legítimo para poder retirar el dinero.

Sin embargo, en el banco no se lo aceptaron y le exigieron a don Hernán, como titular de la cuenta, que tenía que hacer presencia en la entidad.

“Mandan a hacer una cantidad de documentos, notariados, firmados, y vienen y le dicen a mi esposa que no”, sostuvo don Hernán en el mismo video.

Y fue así como, ante la desesperación, la necesidad del dinero para los gastos médicos y la imposibilidad de que a la esposa le entregaran la mensualidad, tuvieron que trasladar a don Hernán en ambulancia hasta la sucursal del banco ubicada en el occidente de Bogotá, lo que también quedó captado en video.

Hasta el barrio La Granja, en Engativá, las cámaras de Noticias Caracol visitaron a don Hernán, quien aún sigue sin entender cómo los funcionarios del banco le hicieron pasar por este mal momento.

“Es crítico porque uno se desgasta mental y físicamente pensando en cosas, estaba recién operado y cualquier traslado afecta a la integridad física de la persona”, contó.

Doña Elsa García, su esposa, se ha dedicado día y noche a cuidar de este cáncer tan agresivo. Ella contó cuál fue la respuesta que le dio la funcionaria del banco cuando le negó el dinero de la pensión.

“Le dije ‘¿entonces qué hago?, ¿hasta cuándo?, ¿hasta que se muera?’. Me dijo ‘pues sí’. Le dije ‘les voy a poner una demanda’ y dijo ‘pues hágalo’. Entonces me paré y le dije ‘qué perdedera de tiempo’”, relató doña Elsa.

Y aunque ya pudieron reclamar el dinero, quieren que su caso jamás se vuelva a repetir con ningún paciente que tenga alguna enfermedad y esté imposibilitado para visitar un banco.

“Este es el momento para denunciar todas estas situaciones críticas, las cuales nosotros los enfermos tenemos que pasar en algunas instituciones financieras”, señaló don Hernán.

El Banco Caja Social abrió una investigación interna y reconoció que la situación fue producto de un error, pidieron disculpas a la familia del paciente con cáncer terminal y aseguraron que tomarán medidas.

“Nos corresponde ofrecer las más sinceras y profundas disculpas a nuestro cliente y su familia, lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta…. Se han adoptado todas las medidas para que esta situación no se vuelva a presentar”, aseguró Esperanza Pérez, vicepresidente comercial del Banco Caja Social.

Por su parte, la Superintendencia Financiera abrió una investigación al Banco Caja Social y, aunque aseguraron que son conscientes de que las entidades financieras necesitan procesos de seguridad, también hicieron un llamado para tener mayor empatía en este tipo de situaciones.