Paciente con fuerte dolor denuncia maltratos en el Hospital de Kennedy

Un paciente que estaba en el Hospital de Kennedy debido a un fuerte dolor testicular denunció con un video que sufrió maltratos en el centro asistencial.

En las imágenes se observa que el hombre se opone a dejar una camilla debido a lo que está padeciendo.

“Tengo un dolor testicular terrible, no me puedo sentar, por qué me van a parar”, dice el paciente.

Luego, cuenta, lo levantaron a la fuerza y lo tiraron al piso.

“Le estoy diciendo que tengo un dolor terrible, cómo me va a sacar así, qué le pasa”, se escucha cuestionar al hombre.

Incluso en el video, que compartió la concejal Heidy Sánchez Barreto, quedaron registrados los gritos del paciente.

Publicidad

¡Qué inhumanos! Esto ocurrió en el Hospital de Kennedy al parecer el 28 de marzo. Así fue "atendido" paciente con dolor testicular, quien fue obligado a pararse de la camilla a pesar de su imposibilidad y fue tirado al suelo. Esto debe investigarse. @SectorSalud @SubRedSurOcci pic.twitter.com/kSWbA196bi — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) March 30, 2021

Ante la denuncia, la Subred de Sur Occidente lamentó lo sucedido y señaló que “esta situación está siendo revisada por las instancias correspondientes”.

Y agregó: “Con respecto a la atención del paciente, en este momento está recibiendo los cuidados pertinentes de acuerdo a su necesidad”.