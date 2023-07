Pacto Histórico definirá su candidato a la Alcaldía de Bogotá con dos encuestas

A 23 días del cierre de inscripción de candidatos, ya hay humo blanco en el Pacto Histórico para elegir al candidato único para la Alcaldía de Bogotá. Se medirán tres nombres en dos encuestas.

Tras una reunión que organizó el concejal José Cuesta, los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá acordaron que se realizarán dos encuestas para definir quién aspirará a llegar a ese cargo.

Al parecer, los precandidatos del Pacto Histórico para llegar al Palacio de Liévano son Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez. En la encuesta en la que estarán sus nombres se medirán solo los escenarios en primera y segunda vuelta.

Publicidad

“De tal forma que, antes de 15 días, podamos conocer el resultado de estas encuestas para saber con exactitud quién será el candidato del Pacto Histórico”, aseguró José Cuesta, concejal de Bogotá por esa coalición.

Publicidad

El sondeo no medirá el nombre de Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina, por no haber tomado una decisión sobre su candidatura.

“No se pueden medir rumores. No se trata de censurar ninguna aspiración, el asunto es que, si ningún candidato ha manifestado abiertamente su intención de participar, pues no se puede tener dentro de la encuesta”, dijo Carlos Carrillo.

Publicidad

Tras finalizar el encuentro, Gustavo Bolívar les escribió a los integrantes del Pacto Histórico en un grupo de WhatsApp. “No daré ningún paso hacia anunciar una candidatura mientras no se conozca el resultado. Hace 20 días estamos dándole vueltas a esto y nadie toma decisiones”, les dijo.

Inscripción de cédulas

Desde el pasado miércoles, 5 de julio, los ciudadanos pueden acercarse a alguno de los puestos de votación para realizar la inscripción de cédula para participar en las elecciones regionales 2023.

Publicidad



“A la página de la Registraduría, ustedes entran a la parte institucional y verán ahí que pueden consultar todos los puestos, los más de 11.000 puestos donde estamos haciendo inscripción hasta el próximo 13 de julio, pero también van a poder encontrar los más de 340 puestos móviles donde pueden ustedes realizar la inscripción”, explicó Roberto Cadavid, director de censo electoral de la Registraduría.

El proceso es sencillo, porque solo deben acercarse y presentar su cédula, no importa si es la antigua o la actual.

Publicidad

“Pueden ir con la amarilla con hologramas o pueden también ir con la cédula digital”, enfatizó Cadavid.

El horario de atención de inscripción será desde las 9:00 a. m. y hasta las 5:00 p. m.

Publicidad

¿Quiénes deben hacerlo? “Hay dos grandes grupos. Uno, los mayores de 18 años que hayan cambiado su lugar de residencia, esto es muy importante, si ha cambiado su lugar de residencia, y el segundo grupo son los ciudadanos extranjeros, ciudadanos extranjeros que deben cumplir con unos requisitos, por ejemplo, tener la cédula de extranjería vigente, haber vivido en este país por más de cinco años”, subrayó sobre los casos especiales de las inscripciones de cédula para elecciones regionales 2023.

El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones regionales 2023 finaliza el próximo 29 de agosto. Si usted no quiere cambiar su sitio de votación, simplemente seguirá registrado donde habitualmente lo hace.