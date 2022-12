Padre busca desesperadamente a su hija de 3 años y acusa a la mamá de llevársela

Aunque el hombre tiene la custodia, afirma que su excompañera se fue con la niña sin su consentimiento. No tiene rastro de ellas.

Wilfredo Rincón, padre de Melany Valentina Rincón Chacón, afirma que cuando fue a recoger a su hija al jardín, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá, le informaron que ese día no había sido llevada por la madre, quien tenía permiso de estar con ella.

Según la maestra, no fue notificada del porqué de la ausencia de la menor.

“Reviso el teléfono de ella y está desconectada. Reviso las redes sociales, y también se ha desconectado”, relata Rincón y añade que fue a buscarlas a la casa, pero notó que la mujer se había mudado.

El padre afirma que las autoridades le han dicho que es poco lo que pueden hacer y que prácticamente los beneficios son mayores para la mujer por ser la madre.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Jorge.

Wilfredo Chacón pide comunicarse al número 3107832256 en caso de que alguien tenga información.