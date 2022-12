Padre y bebé fueron secuestrados por apartamenteros que se les metieron por el techo de la vivienda

“Me amenazaron con una navaja, me amarraron y me preguntaron por un dinero que no tenía ni idea”, dijo la víctima. Ocurrió en Engativá.

Los ladrones finalmente se llevaron un computador, un televisor y dinero en efectivo.

Los hechos se registraron en el barrio Santa Rosita. Los delincuentes se movilizaban en un vehículo de color azul.

“Salieron por la puerta común y corriente con mis pertenencias”, declaró el afectado.

¿Cómo evitar estos robos?

Un video de seguridad muestra la forma en que los ladrones prueban llaves en varias casas hasta finalmente lograr entrar a una.

Un especialista aclaró que no existen llaves maestras, sino ganzúas con las que abren las puertas.

“La mejor seguridad es colocar una portezuela, poner por dentro un pasador para que se le pueda echar un candado por dentro y volver a cerrar”, recomienda Jaime Sea, cerrajero.

Entre enero y agosto de este año en Bogotá se han reportado 2200 casos de hurto a residencias, 476 casos menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, hay tres localidades donde la cifra aumentó: Puente Aranda, Los Mártires y Engativá.

