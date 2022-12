Padres ayudaron a este menor a robar a la mamá de la niña con la que jugaba

“En ningún momento pensé que me iba a quitar mis pertenencias”, relató la víctima del pequeño delincuente que cometió el hecho en el centro de Bogotá.

Darlyng Menjura dijo que el menor se acercó a su niña para jugar a la pelota.

Cuando la pequeña se alejó “este niño se acerca con una silla, se sienta ahí y no le veo ningún problema. De repente él empieza a jalar mis pertenencias, las mete detrás de la silla, la voltea a mi espalda y ahí llegan los familiares de él y se lleva mi maleta”, describió.

“En el momento en que yo lo vi sentado, en ningún momento pensé que me iba a robar mis pertenencias”, agregó.

El 10% de los delitos cometidos en Colombia son perpetrados por menores de edad.

