Padres de bebé muerta en Bogotá acusan de negligencia al jardín donde la cuidaban

“Llama la señora diciendo que mi hija se había ahogado en una pileta”, dijo Jean Paul Moreno. No hay pronunciamiento de autoridades ni de quienes la cuidaban.

La pequeña Hanna de 20 meses murió cuando estaba al cuidado de un jardín en el barrio Galán, en el sur de Bogotá.

Según el padre de la menor, Jean Paul Moreno, “a las 11:46 llama la señora diciendo que mi hija se había ahogado en una pileta de agua, que ella alcanzó a sacarla, que le dio los primeros auxilios pero no pudo hacer nada”.

Aunque la llevaron a un Cami cercano, no pudieron hacer nada para rescatar a la pequeña Hanna de 20 meses de edad.

El hombre dice que aún desconoce las causas reales de la muerte de la bebé, porque Medicina Legal se demora 3 meses en entregar el dictamen de la necropsia.

Las autoridades distritales recomiendan a los padres de familia llevar a sus hijos a sitios que estén legalmente registrados.