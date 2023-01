Pagó el Uber más caro de su vida: pensó que solo eran $13.000 y la cuenta le salió en casi $1 millón

Canceló en efectivo el servicio, pero se llevó una sorpresa cuando le llegó un mensaje del banco por un cobro de 299,07 dólares a su tarjeta de crédito.

Alexander González, víctima del cobro, dijo que el recorrido del servicio que tomó en Bogotá no le tomó más de 10 minutos.

Dijo que solo se dio cuenta del pago cuando llegó a su casa, después de haber ido a una obra de teatro.

Uber informó que su “equipo de operaciones, encargado de este tipo de casos, se comunicó con él y están investigando qué pasó”.

Este no es el único caso. En el 2018 a Alejandra Jiménez también le sucedió. Le debitaron de su cuenta 288 dólares. Esta es la hora, según ella, que todavía sigue pagándole a Uber porque aún no han resuelto el problema.