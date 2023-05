Papá de Luis Andrés Colmenares guarda emotivas cartas de su hijo: “Me consuelo en los recuerdos”

A través de una publicación en redes sociales, el papá de Luis Andrés Colmenares, joven que falleció en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010 en Bogotá, compartió emotivos recuerdos de su hijo, como las cartas que este le hacía.

“Pasarán muchos años Luis Andrés (QEPD), los que tengan que pasar, no sé cuántos, DIOS dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad con tu nacimiento, y que hoy estaríamos celebrando tus 33 años, la edad de CRISTO”, escribió Luis Alfonso Colmenares.

Y es que Luis Andrés Colmenares cumplía el 24 de mayo y ya han pasado 13 años de su muerte.

“Desde la madrugada estoy imaginando cómo estuvieras celebrando que hoy cumplirías años, ¡Muchas felicidades en el cielo Luis Andrés (QEPD)!”, escribió el padre de Colmenares.

En su publicación, Luis Alfonso Colmenares compartió varias fotos de su hijo desde su niñez, así como las cartas que este le escribía estando pequeño.

“Papi, te pido disculpas por la noche que te presenté anoche, pero como todo humano me equivoco, te prometo que no volveré a traerte otra porque tú siempre me cumples, así que te tengo que cumplir”, escribió Luis Andrés Colmenares a su padre en una ocasión.

“Me consuelo en los recuerdos y no puedo eludir las nostalgias. Ahí siguen los días que Luis Andrés me hizo esas cartas”, escribió Luis Alfonso.

Cartas de Luis Andrés Colmenares a su papá. Captura de video

Caso Andrés Colmenares

En mayo de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes Luis Andrés Colmenares.

“Ni el hipotético accidente y el presunto homicidio fueron demostrados a partir de la prueba pericial”, manifestó Jairo José Agudelo, magistrado del Tribunal Superior, en su momento.

El caso de Luis Andrés Colmenares terminó con la absolución de todos los implicados en primera y segunda instancia. La defensa logró demostrar que se trató de un accidente, según autoridades.