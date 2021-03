Papá de niño retenido por ladrones no pudo poner denuncia porque le dijeron que eso no era secuestro

Un padre contó las trabas que encontró con la Policía y la Fiscalía luego de que su hijo y dos de sus compañeros fueran víctimas de los ladrones que están secuestrando a menores para obligarlos a asaltar sus propias casas en Bogotá.

El hombre relató que los tres adolescentes estaban en un parque junto al conjunto donde vivían cuando dos sujetos se les acercaron “manifestando ser de la seguridad de la zona” y diciéndoles que nunca los habían visto en el sector.

“Retuvieron a mi hijo por espacio de una hora. Les dijeron que estaban armados, nunca mostraron el arma, pero sí los intimidaron”, afirmó.

A los amigos de su hijo les ordenaron que se dirigieran a sus casas y sacaran lo de valor.

A su hijo le dijeron que se fuera a otro parque y le pidieron que les diera “las cosas que tenga ahí, no va a pedir ayuda porque nosotros en la esquina de cada lado tenemos gente de seguridad, no se vaya a hacer daño”.

Aunque el padre reconoce que la Policía del cuadrante llegó casi de inmediato, le manifestaron “que no podía poner denuncio porque las cosas que habían robado no eran de mi hijo, que a él solo lo retuvieron por una hora. Yo les dije que entonces era una retención ilegal o un secuestro y me dijeron que no, que eso no era secuestro”.

Entonces decidió emprender una acción a través de la página de la Fiscalía, “pero me encontré que la ruta que hay no da para secuestro, le piden a uno llamar a la línea 165”, dijo.

Al llamar, le informaron lo mismo, “que eso no era secuestro, que tenía que volver a la Policía y en la página de la Fiscalía ponerlo (el denuncio) por hurto”.