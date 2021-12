Papá de periodista asesinada en robo en Bogotá pide celeridad en investigación: “No han dicho nada”

Para Nelson Castillo, padre de la asesora en comunicaciones de la ONU asesinada por robarle el celular el pasado jueves en la noche en Bogotá, la mejor forma de describir a su hija es por medio de la tenacidad y alegría que la caracterizaban. Natalia Castillo, de 32 años, disfrutaba ir al trabajo en su bicicleta y soñaba con recorrer el mundo.

En medio de las preguntas y la incertidumbre, el padre de Natalia denunció que las autoridades aún no tienen una respuesta clara.

"No habido nada por parte de la Fiscalía, por parte de alguien que esté haciendo la investigación. No han llamado, no han dicho nada. Lo único que pido es que la Fiscalía agilice esto, tiene muchas herramientas para hacer esto, no estaba en un potrero, estaba en Galerías", pide Nelson Castillo.

Por su parte, la Policía en un primer reporte indicó que a Natalia la asesinaron al salir de un establecimiento ubicado en el sector de Galerías cuando le robaron el celular. La joven estaba en compañía de dos amigos que no pudieron reaccionar ante el disparo que le propinaron los delincuentes.

"Se le acercan dos sujetos de nacionalidad venezolana para hurtar sus pertenencias, la mujer es agredida por oponerse al hecho y es allí cuando uno de esos sujetos impacta el arma contra su integridad", señala el documento.

El padre de la víctima agregó: "Comentaron que se aferró a su celular, pues había mucha información".

La Fiscalía creó un grupo especial para recoger testimonios y videos de cámaras de seguridad que puedan dar pistas sobre los responsables, a la vez que la Policía aumentó la recompensa por información.

“La Policía Nacional ofrece hasta 50 millones de pesos para las personas que nos den información”, señaló el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.

Desde la Organización de las Naciones Unidades Contra la Droga y el Delito, oficina para la que trabajaba Natalia, han enviado condolencias a la familia.

Hoy se cumplen las exequias de la comunicadora quien también se destacó por su trabajo en la Agencia Nacional de Reincorporación, en la Jurisdicción Especial para La Paz y la Autoridad Nacional de Televisión.