Papá que entregó a su hijo a la Policía en Bogotá contó cómo lo enfrentó tras verlo en las noticias

Un joven de 18 años fue herido con un puñal en el corazón y se encuentra en estado crítico en una UCI de Bogotá. El papá de uno de los supuestos asaltantes identificó a su hijo en un video y lo entregó a la Policía.



César vende fruta para ganarse su sustento y por las noticias se enteró de que su hijo era una de las personas que se ve en un video donde atracan y causan heridas en el corazón a Juan Esteban Ariza. Este padre de familia, tan pronto reconoció a su hijo, lo confrontó.

“Yo le pregunto: '¿qué pasó hermano?'. Él me dice: ‘papá yo estaba en el parque, llegó él y me dijo que si lo iba a acompañar a comprar una gorra a Suba’. Él se fue a acompañarlo y no sabía que llevaba un cuchillo”, contó César Andrés Sánchez, padre del joven señalado del robo.

Tras escucharlo, de inmediato se fue a buscar al amigo de su hijo, quien tiene 17 años, y al parecer es la persona que se ve en el video hiriendo al joven de 18 años, que hoy se encuentra en la UCI de un hospital. Por eso decidió llamar a la Policía para entregar a su hijo y al amigo.

“Yo lo cogí entrando a la casa y le dije: ‘vamos que lo voy a entregar a la Policía’”, explicó el padre.

Por su parte, Alexander Ariza, papá del joven herido, cree que las familias de los dos jóvenes que participaron en el robo de su hijo tomaron la decisión de entregarlos por la presión que ellos han liderado para que el caso no quede en la impunidad. Él, al verlos en los videos, los reconoció de inmediato.



Hay tres familias que por una misma causa enfrentan un dolor diferente: dos padres que llamaron a las autoridades para entregar a sus hijos por los aparentes delitos cometidos y unos padres que esperan que su hijo Juan Esteban se recupere y salga de la unidad de cuidados intensivos.