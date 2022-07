"Papacito, ¿cómo te llamas?": señalan a mujer de acosar a un soldado en Transmilenio

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a una mujer, al parecer en estado de embriaguez, que le coquetea a un soldado del Ejército mientras iban a bordo de un bus de Transmilenio . Varios internautas recalcan que se trató de un claro acoso. Las imágenes fueron captadas el pasado 20 de julio.



"Ay, mi mono, ¿será que me bajo contigo? Ese soldado papacito, yo quiero un soldado", se escucha decir a la mujer luego de percatarse de la presencia del uniformado en Transmilenio. No obstante, el hombre trató de no prestarle atención, lo que provocó que la señora hablara más fuerte e incluso empezó a entonar el himno nacional.

La mujer le sigue diciendo al uniformado: "¿Venga, ¿ya llegamos al Ricaurte (estación de Transmilenio)? Mi amor, bájate conmigo. Papacito, y yo con esta prenda tan hiju**. Llévame en G43 amor. No este hiju** no me mira. Ay, no, miren ese cuerpo".



Por último, la señora empezó a cantarle una canción, pero esto no logró que el soldado le respondiera. Al contrario, el hombre reacciona entre risas e incomodidad. En redes sociales, internautas aplaudieron la actitud respetuosa del uniformado.

"Excelente la actitud del soldado, respetuosa. Los principios y valores que forman a un militar, felicitaciones al soldado", "Ahh, pero si lo hace un hombre es abuso, ¡en fin!" y "Una prueba más de que los hombres también sufren acoso y mucho más por parte de nuestro género", fueron algunas opiniones.