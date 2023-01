Papás habían advertido sobre profesor acusado de abusar a un niño en Ciudad Bolívar

“Nos parece terrible lo que pasó, queremos que se haga justicia”, aseguró uno de ellos. El docente fue cobijado con medida de aseguramiento.

Este viernes no hubo clases en la institución, pero sí una reunión con los acudientes de los estudiantes para hablar sobre el presunto caso de abuso sexual que salió a la luz pública.

Un niño de cinco años, que cursa preescolar, contó: “A mí me pasó algo en el colegio en la colita, lo que pasa es que el profesor de inglés me decía que cuando estaba solo nos fuéramos para el baño o para el salón y me hacía bajar los pantalones y que me agachara”.

Un padre le pregunta al colegio, ubicado al sur de Bogotá, “qué cartas han tomado para que estos casos no sigan ocurriendo”.

Entretanto, Sonia Camargo, psicóloga de la Universidad Manuela Beltrán, recuerda las señales de alarma que se deben tener en cuenta.

“Lo primero es creer, cuando el niño o la niña manifiesta ‘me están tocando’ es escuchar”, aseguró y añadió que es necesario fijarse en “señales emocionales, físicas, cosas como aislarse de la gente, sentir temor de acercarse a adultos”.

Jorge Celis, subsecretario de Integración Interinstitucional, afirmó que apenas la Secretaría de Educación tuvo conocimiento sobre el hecho, actuó con medidas preventivas, separando al docente del cargo para que no regresara más a las aulas.

