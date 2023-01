“¿Para dónde estaban mirando?”: cuestionan a Petro y Peñalosa por escándalo en la Distrital

La pregunta la hace el concejal Juan Carlos Flórez, quien asegura que políticos poderosos protegieron a los saqueadores de la universidad.

“Por desgracia, el clientelismo en la Universidad Distrital es muy largo, aquí la pregunta clave es: ¿qué políticos protegían a este señor (Wilman Muñoz)? Un tipo que saqueó durante varios años la universidad tenía que estar protegido por unos políticos poderosos. Es fundamental que la Fiscalía saque eso a la luz”, asegura el cabildante.

Y añade: “Otro aspecto crucial es que el consejo directivo de la Universidad Distrital es presidido por el alcalde o por quien el alcalde delegue, que generalmente son los secretarios de Educación. ¿Dónde estaban que no supieron nada de este saqueo descarado?”.

Según la denuncia, cuantiosos dineros de esta universidad pública estaban siendo usados para pagar cuentas en burdeles, comprar joyas o adquirir lujosos viajes y carros.

“Hace muchísimas décadas, varios grupos de políticos se han dedicado al saqueo de la Distrital, eso lo sabe todo el mundo dentro de la universidad. Algunos rectores, como el fallecido Carlos Ossa Escobar, señalaron varias veces que el clientelismo los tenía del cogote y les impedía actuar de manera independiente”, afirma el concejal, que cuestiona “qué tipo de delincuentes se meten a una universidad para que las decisiones se tomen en prostíbulos”.

Juan Carlos Flórez insiste en que detrás de este escándalo están personas importantes: “Porque esos no van a ser unos ediles, tienen que ser unos políticos de gran envergadura, probablemente en Bogotá y en el país”.

Sobre el principal señalado, el exdirectivo Wilman Muñoz, lo calificó como el Silvia Gette de la Universidad Distrital, a propósito de la mujer que fue condenada por saquear a la Universidad Autónoma del Caribe.

Y al final, el concejal lanza una advertencia: "El lío es que es como en el caso de Odebrecht: había unas personas muy poderosas, Santos por ejemplo, a ellos eso no los tocaba, caían funcionarios de segundo o tercer nivel como el señor Prieto. El lío es que Muñoz no empiece a entregar las denuncias a cuentagotas y proteja a unos para enlodar a otros. A mí me preocupa que en esos acuerdos que se establece con la Fiscalía, pues como no investiga, queda dependiendo del delator”.

Estas denuncias de corrupción, que llegarían a $11.000 millones, han originado protestas de estudiantes de la Distrital que, a su vez, han sido respaldadas por otras universidades públicas y privadas.

