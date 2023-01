¿Para dónde se irán los habitantes de la calle que fueron desalojados del caño de la sexta?

Alcaldía de Bogotá dice que 175 aceptaron salir del lugar e ir a programas del Distrito, pero que no los pueden obligar a permanecer allí. ¿Habrá nuevos Bronx?

En un operativo contundente, las autoridades de la capital recuperaron el canal de Los Comuneros, también conocido como el caño de la sexta, el cual había sido ocupado por decenas de habitantes de la calle luego de la intervención de la temida calle de El Bronx.

La Policía, en compañía de personal de la Secretaría de Integración Social, se tomó definitivamente este lugar la tarde del 17 de julio y lo cercó para evitar que vuelva a ser invadido. La acción fue aplaudida por los comerciantes y vecinos de la zona, pues eran ellos quienes más habían denunciado actos delictivos e inseguridad.

Iván Casas, secretario de Gobierno de Bogotá, sostuvo que el balance es positivo. “El Distrito, por instrucción del alcalde Enrique Peñalosa, realizó ayer una intervención final del canal de Los Comuneros. En total, 175 habitantes de la calle aceptaron la oferta del Distrito y se dirigieron a los programas sociales que tenemos con el Idipron y con la Secretaría de Integración Social”, dijo.

Agregó que “veníamos realizando, a lo largo del año, más de 25 operativos. Habíamos logrado que otros 60 habitantes de la calle salieran de la zona. Incautamos ayer, además, 200 armas cortopunzantes y algunas dosis de droga”.

El funcionario, en entrevista con Juan Diego Alvira, recalcó que “los habitantes de la localidad, especialmente los barrios Veraguas, Santa Isabel y Ricaute, van a tener seguridad y tranquilidad en sus casas”.

No obstante, reconoció que “la sentencia de la Corte Constitucional sobre habitante de calle nos indica que nosotros no los podemos forzar y no los podemos conducir de manera forzada. Ellos tienen que aceptar la oferta. Los equipos sociales de los Ángeles Azules los conducen hacia los programas, si ellos lo aceptan. Van a durar allí el tiempo que ellos consideren pertinente, de acuerdo al proceso de rehabilitación que realizan. Si salen nuevamente, vamos a estar atentos a volverles a ofertar el programa”.

Casas finalizó indicando que “de esa forma es que hemos logrado que más de 2.300 habitantes de la calle salgan de las calles, a través de la persuasión de los equipos sociales”.

