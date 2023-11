¿Para dónde se va Claudia López tras salir de la Alcaldía de Bogotá?

Falta poco para que Claudia López termine su rol como alcaldesa de Bogotá. A partir del 1 de enero de 2024, Carlos Fernando Galán tomará las riendas de la capital colombiana. En ese contexto, una de las preguntas que surge es la siguiente: ¿qué hará la mandataria cuando acabe su periodo?



Claudia López dijo en Los Informantes , programa de Caracol Televisión, que cuando termine su rol como alcaldesa de Bogotá viajará al exterior y estará un poco lejos de su esposa, la senadora Angélica Lozano. También aseguró que se dedicará a escribir.

"Se va al exterior un tiempo, a escribir y a tomar distancia. Estará con Angélica como al principio, viviendo el amor de lejos, pero jamás desconectada de nuestra realidad", acotó María Elvira Arango, directora de Los Informantes.

Horas más tarde, Claudia López confirmó en su cuenta de X que fue becada por la Universidad de Harvard para estudiar el programa 'Iniciativa de Liderazgo Avanzado' en 2024. La alcaldesa compartió una imagen de la carta que recibió de la prestigiosa institución.

"A mí Bogotá mi amor infinito por siempre. A todo mi equipo mi admiración y gratitud eterna. También a los maravillosos servidores de todas las entidades de @Bogota. Cerrando esta maravillosa etapa de mi vida quiero agradecerle a @Harvard por abrirme sus puertas para 2024. ¡Nos volveremos a encontrar en el camino! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ❤️💛💜💚", escribió Claudia López.



Aunque López estará en Bostón, Estados Unidos, estudiando este programa en la Universidad de Harvard, se presume que más adelante regresará a Colombia a continuar su carrera en la política. Incluso, no se descarta que vuelva a las urnas, quizá como candidata a la Presidencia de la República.

Claudia López también lloro al recordar el "golpe tan duro" que tuvo junto a su esposa cuando perdieron a su bebé. La mandataria capitalina contó que su sueño siempre había sido formar una familia y creía que si se lanzaba a la Alcaldía no lo iba a lograr. Sin embargo, fue Angélica quien terminó convenciéndola.

“Yo de hecho le dije: 'Angélica, yo no me quiero lanzar a la Alcaldía porque no se puede tener todo en la vida. O tenemos este trabajo o tenemos una familia’. Angélica me dijo: ‘Ay, Claudia, por favor, todas las mujeres de Colombia trabajan y son mamás. Este es un trabajo, será un trabajo muy difícil, pero igual vamos a trabajar y vamos a tener nuestra familia’”, recordó Claudia López.

Después de varios intentos, Claudia López y Angélica Lozano quedaron embarazadas en diciembre de 2020. “Desde el día uno le dije al médico que tenía una enorme ilusión de ser mamá, pero que lo único que estoy en la vida es bien casada, así que mi prioridad era Angélica. Si él me aseguraba que ella estaría bien y que no tendría riesgo, avanzábamos. Hicimos varios intentos y finalmente en diciembre de 2020 quedamos embarazadas”, narró.

La alcaldesa y su esposa decidieron tomarse cinco días de vacaciones para luego anunciar públicamente la noticia del embarazo. No obstante, terminaron perdiendo a su bebé.

“Vamos a tomarnos cinco días de vacaciones y, cuando ya esté un poquito más consolidado, les contamos. Todo el mundo me hizo un escándalo porque me había ido de vacaciones. Yo no había contado porque era una cosa íntima y estaba empezando apenas. Fue tal el escándalo que suspendimos las vacaciones y al mes perdimos el bebé”, expresó.

“Fue un golpe tan duro. Yo no puedo lidiar con la pandemia, la Alcaldía y un duelo”, agregó López casi al borde del llanto.

Claudia López recalcó en Los Informantes que esta situación la marcó tanto que le dejó una enseñanza: “O trabajo o vida, pero las dos cosas no fueron posibles. Lección de estos trabajos es que acá no hay vida”.

Vea aquí el relato completo de la alcaldesa Claudia López en Los Informantes