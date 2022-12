“Para no venir el fin de semana toca capturar así sea a una persona de bien”: policía de Bogotá

Uniformados aseguran que, con tal de mostrar resultados, superiores los obligan a mentir. Por acoso laboral, dicen, un subintendente casi le dispara a su jefe.

Estas denuncias se suman al caso de la patrullera de Soacha que, al parecer presionada por las exigencias de sus comandantes, intentó suicidarse.

“Nos exigen resultados y así los tengamos se meten con los descansos, más que todo los fines de semana”, reveló un teniente de la Policía en Noticias Caracol.

Según él, han tenido que retener personas inocentes para tener días libres. “Mira el vestir de la persona y muchas veces por no venir el fin de semana le toca capturar así sea una persona de bien, una persona que para uno sea sospechosa toca hacer la captura”, aseveró.

Confesó que uno de los uniformados, supuestamente acosado por su trabajo en la estación Santa Fe, en el centro de Bogotá, estuvo a punto de provocar una tragedia en el parqueadero.

“Un teniente cada rato acosaba laboralmente a un subintendente, ese día lo reprochó porque había dejado mal parqueada la camioneta, comenzó a ‘atalajarlo’ por radio. Entonces el subintendente se bajó con el arma en la mano, llegó al parqueadero… Créame que si no hubieran estado los compañeros, hasta habría pasado una tragedia ese día”, relató.

También dijo que los han obligado a mentir y ocultar homicidios para no afectar las estadísticas de resultados de la institución. Tras denunciar que muchos pasan semanas enteras sin poder estar con sus familias, le piden al comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, que verifique lo que viene ocurriendo en las estaciones de la capital.

En Soacha, la patrullera Laura Valentina Talero se disparó, dicen, por presión laboral.

