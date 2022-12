¡Parecen hienas! Vea cómo, en 15 segundos y en pleno trancón, ladrones roban a taxista y pasajeros

Abrieron las puertas del carro y, con arma blanca, intimidaron al conductor, una pareja y una niña de 7 años. Ocurrió en el suroccidente de Bogotá.

Una cámara registró el robo que cometieron tres sujetos en la avenida Ciudad de Cali, cuando el taxi se dirigía hacia el Portal de las Américas.

“Abrieron la puerta derecha, me cogen con un cuchillo, y el otro abre la puerta del otro lado y abren las tres puertas, me cogen el celular, las pertenencias, y encañonan también al pasajero, él se defiende, yo me defiendo, salgo corriendo y aprovechando el trancón es la oportunidad perfecta para ellos”, relató el taxista.

Otro conductor, también víctima de un asalto en la avenida Ciudad de Cali, que esperaba “el cambio del semáforo cuando los delincuentes me abren la puerta derecha, se me suben al vehículo con un arma de fuego y con un cuchillo, uno de ellos me amenaza de muerte, se me llevan el celular y la plata”.

Reveló que aunque uno de los sujetos, el que tenía el revólver, fue capturado, quedó en libertad pese a que el asaltado le puso “una demanda por intento de homicidio”.

