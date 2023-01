Paro nacional 19 de mayo: lugares de concentración en Bogotá

Vea en qué puntos de Bogotá, donde ese miércoles no rige pico y placa, se concentrarán las movilizaciones del paro nacional de este 19 de mayo.

-Autopista sur con Sevillana. 8:00 a.m.

-Monumento Los Héroes. 8:00 a.m. y 9:00 a.m.

-Universidad Distrital sede tecnológica. 5:00 a.m. y 8:00 a.m.

-Portal Américas. 8:00 a.m. y 12 m.

-Parque El Virrey. 11:00 a.m.

-CAI barrio El Dorado Cl. 1 Bis A #8-82. 10:00 a.m.

-Centro de Memoria Distrital. Calle 26 con 19. 9:00 a.m.

-SENA de la carrera 30 con Primero de Mayo. 9:00 a.m.

-Calle 26 con carrera 30. 9:00 a.m.

-Parque Nacional. 9:00 a.m.

-Plaza de Bolívar. 3:00 p.m.

-Centro Comercial La Colina. 11:00 a.m.

-Portal Norte. 8:00 a.m.

-Museo Nacional. 9:00 a.m.

-Av Cll 80 con carrera 68. 6:00 a.m.

-Sede principal ESAP: calle 44 # 53-37. 8:00 a.m.

-Universidad Nacional. 10:00 a.m.

-Autopista Norte con calle 100. 11:00 a.m.

-Transversal 28ª # 39 – 93. 1:00 p.m.

