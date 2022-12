Paro nacional de taxistas: 5 puntos desde donde saldrán a marchar en Bogotá

Tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno, protagonizarán una jornada de protesta indefinida en contra de las plataformas virtuales.

Taxistas advierten que plataformas como Uber continúan funcionando pese a no estar permitidas en Colombia y están afectado severamente los ingresos del sector.

Gremio de taxistas en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín han confirmado que participarán en esta jornada de protesta.

Cinco puntos autorizados para salir a marchar en Bogotá:

"La idea es que no se hagan operaciones tortuga, que no se detengan, no bloqueos, no violencia, saboteo en las vías, que se le permita a los conductores de taxi trabajar normalmente", aseguró Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad en Bogotá.

Taxistas aseguran que las manifestaciones serán pacíficas en todo el territorio nacional.