¿Parranda en Transmilenio? Pillan a dos hombres tomando aguardiente en un articulado

Dos usuarios de Transmilenio se volvieron el centro de atención después de que fueron captados bebiendo aguardiente mientras viajaban en un articulado. La escena fue compartida en redes sociales.



En el video se observa a los dos sujetos, uno de ellos vistiendo traje y corbata y el otro luciendo atuendo informal, muy alegres mientras compartían la botella de aguardiente.

La escena generó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Algunos afirmaron que los sujetos eran abogados por como estaban vestidos y otros criticaron e hicieron burlas sobre su conducta a bordo del bus de Transmilenio.

"Disfrutar el momento, tan sencillo como es"; "Eso no se debería hacer en Transmilenio, ¿qué tal si había niños?"; "Gente educada que sabe tomar sin meterse con nadie. Buena copa. Esto es Colombia, gente feliz, coexistiendo sin problemas"; "La gente los critica por tomar guaro en Transmilenio, pero no le estaban haciendo daño a nadie. He visto gente que no está bebiendo y haciendo cosas peores"; "Ufff, esos eran abogados, jajajaja", y "Qué viva el guaro, mi gente", fueron algunas opiniones.

Otros hechos en Transmilenio

En otras noticias, un video de dos mujeres que casi se van a los golpes en un bus de Transmilenio, en Bogotá, es tendencia en las redes sociales. Este hecho habría ocurrido en medio de un intento de robo.

Un usuario subió el video a su cuenta de TikTok. En las imágenes se aprecia el momento en el que las dos mujeres se increpan.



Mientras las señoras se aprestan para convertir el bus de Transmilenio en un campo de batalla, algunos pasajeros les piden que se detengan: “No, aquí no, aquí adentro no”.

Cuando parecía que la situación se iba a descontrolar, otros viajeros que estaban allí lograron impedir que se produjera la pelea.

Según el internauta que subió las imágenes, el hecho se produjo porque una de las mujeres intentó robarle el bolso a la otra.

“Porque la hija de la mona le estaba metiendo la mano al bolso de la de vestido, pero la de vestido salió más viva y les busco pelea. En pocas palabras, la iban a robar, pero se dio cuenta de eso y se molestó al punto de quitarse las botas y el bolso para pelear”, manifestó el usuario.

Algunos internautas manifestaron que la situación pudo ser mucho peor y que la inseguridad en Transmilenio se volvió común.

"La señora me representa, uno sale del barrio, pero el barrio no de uno", "La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible", "Imagínese vivir en Europa y perderse de esto", "La de vestido sí se sabe defender", "Yo iba viajando al lado de ellas", "Bogotá siendo Bogotá, el Transmilenio es lo peor", "Ellas lo hacen para distraer a la gente y robar", "Le apuesto a que ninguna pagó el pasaje", manifestaron algunos internautas.