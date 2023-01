Partido de Santa Fe se reprogramó, ¿algo más cambió tras el toque de queda en Bogotá?

Se jugará, ahora, este domingo 24 de noviembre a las 3:00 p.m. en el estadio El Campín.

Centros comerciales se encuentran abiertos y no presentan ninguna novedad.

Asimismo, actividades de la Alcaldía de Bogotá programadas para este sábado como el Chiquitortazo no han sido canceladas.



La cita es este 23 de noviembre desde las 02:00 p.m. en la Media Torta, donde los niños y las familias bogotanas podrán disfrutar de estas actividades para todos. https://t.co/5Umhs4SMEi — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 23, 2019