Pasajera de Uber denuncia abuso sexual por parte de un conductor

Asegura que, en plena carrera, el hombre le hizo preguntas incómodas y le tocó la entrepierna. Plataforma dice que lo “bloqueará”.

"Me dijo que en dónde se creaba el músculo, que si en los brazos o en las piernas, y yo le dije que en las piernas y me empezó a tocar la entrepierna", sostiene la joven de 18 años.

Al terminar la carrera, la víctima se contactó con su mamá y puso la queja a la empresa. Esta fue la respuesta que obtuvo en ese momento: "te contamos que hemos procedido a tomar las medidas de seguridad correspondientes para que esto no se repita".

Sin embargo, dice que no logró tener los datos del conductor porque la aplicación deshabilitó esa opción."Uber no nos contestó. Después de 5 horas tuvimos contacto con ellos, les pedí las medidas que iban a tomar y me dijeron que no me podían decir por políticas de privacidad".

La empresa, a través de un mensaje, le aseguró a Noticias Caracol que lo sucedido “es totalmente inaceptable para Uber. Tan pronto tuvimos conocimiento de la situación, iniciamos los procedimientos necesarios para bloquear al conductor permanentemente de la aplicación".

Noticias Caracol logró contactar al hombre que conducía el vehículo, quien negó haber realizado cualquier acto de agresión contra la joven.

La madre de la mujer aseguró que interpondrá una acción legal en contra de Uber.