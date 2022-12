Pasajero denuncia que taxista lo agredió verbal y físicamente porque no tenía sencillo

Gremio de conductores en Bogotá ofreció disculpas, pero cuestionó el video del usuario porque “muestra la consecuencia” y no la causa de la pelea.

El pasajero relató que el taxista “me cobró la mínima, pagué con un billete de 10 mil, me dijo que no tenía sencillo y que tenía que ver qué iba a hacer con ello, por lo que le dije que no era mi trabajo, que debía ser él quien tuviera cambio”.

Publicidad

“Se enojó, empezó a agredirme, a decirme groserías, cuando me iba a bajar no me dejó bajar del vehículo y luego de que me bajé me agredió físicamente, me golpeó en repetidas ocasiones, me trató mal y me tiró el cambio al suelo”, continuó.

Edisson Lemus, líder de taxistas, indicó que revisó el historial del conductor señalado y verificó su conducta no es repetida, por lo que “es un caso aislado, estamos dispuestos a mejorar”.

Asimismo, instó a optimizar la aplicación del Distrito para los taxistas, pues “los usuarios saben a qué carro se van a subir, con qué persona se van a subir, pero nosotros no tenemos claro a qué persona estamos llevando”.

En el 2017, se reportaron 326 agresiones entre taxistas y pasajeros.

Publicidad

Le puede interesar:

Publicidad