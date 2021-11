Pasajeros de taxis, constantes víctimas de robos y hasta lesiones personales: ¿quién pone freno?

Ya son varios los casos de ciudadanos que denuncian haber sido víctimas de hurto tras abordar taxis. En algunos hechos, a los pasajeros les han suministrado escopolamina. En otros casos, los delincuentes golpean sin piedad a sus víctimas y los despojan de todo.

Las autoridades ofrecen hasta 5 millones de pesos en recompensa por dar con el paradero de los criminales que, a bordo de un taxi, golpearon violentamente a una comunicadora social en Bogotá, más exactamente en la Zona T.

“Empecé a gritar como loca y nadie salía. Se me hace raro que en ese instante no les importó si se iban a llevar mi celular o mi bolso”, contó Daniela Cárdenas.

Otro caso es el de un joven que vivió una pesadilla tras abordar taxis en la calle. Afirma que luego de descender del vehículo perdió sus objetos de valor y su casa fue saqueada. Recalcó que, tras varios exámenes, desde Medicina Legal le revelaron que lo drogaron con escopolamina.

“Pedí los videos de los vecinos para saber lo que había pasado y vi que el taxi me dejó al frente de la casa, se bajaron dos tipos y se quedaron 45 minutos en mi casa”, indicó la víctima.

El conductor de un vehículo particular no se salvó de la furia de un taxista que intentó golpearlo. Mientras huía del enfurecido sujeto, su automóvil sufrió varios daños. Además, dice que hubo negligencia por parte de las autoridades a la hora de instaurar la denuncia.

“Me asignan un fiscal y me dan un número de WhatsApp al que no le entran mensajes. Dos semanas después me dicen desde Fiscalía que mi caso se va a archivar por falta de pruebas”, manifestó Carlos Rodríguez, ciudadano afectado.

¿Qué dicen las autoridades?

“Hemos logrado 82 capturas de personas que utilizan ese servicio para realizar actividades criminales, así como 72 vehículos inmovilizados. Vamos a fortalecer temas de inteligencia para hacer más control”, manifestó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, sobre los hechos delictivos que se cometen utilizando taxis en la capital del país.