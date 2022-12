Pasajeros pagan los platos rotos por paro de conductores del SITP

La negativa de cientos de conductores del SITP del concesionario Masivo Capital, de sacar los buses alimentadores a trabajar este miércoles, causó perjuicios a miles de pasajeros bogotanos quienes en muchos casos debieron hacer peripecias para transportarse.

En el portal de Las Américas se vivieron momentos de tensión debido a la congestión, mientras que en las calles de Bosa y Suba, se apreciaba a los pasajeros esperando por varios minutos el servicio de transporte que no llegaba, mientras que otros resignados avanzaban a pie.

En total son 17 los recorridos de alimentadores que quedaron sin servicio, causando dificultades en los portales Norte, Banderas, Américas. Así mismo, hay 30 rutas del SITP que no están en funcionamiento.

La cifra de buses alimentadores parqueados es de 908. 154 de ellos cubren 11 rutas en Kennedy y Suba Oriental, junto con 292 vehículos fuera de circulación en Suba Oriental. De un total de 6.632 vehículos progamados diariamente, se calcula que no salieron a operar 496.

En medio de la dificultad, la empresa Transmilenio solicitó a los demás concesionarios del SITP en Bogotá apoyar el desplazamiento de pasajeros hacia y desde los portales.



Usuarios de SITP y Transmilenio, afectados por paro de conductores https://t.co/zYbYcx6Sxq Envíenos sus reportes usando #NoticiasCaracol pic.twitter.com/h0mDiKiE8U — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 26, 2016

Según los organizadores de la protesta, son más de 600 conductores los que llevan a cabo el cese de actividades. Dentro de sus demandas está el tema salarial en cuanto a reconocimiento de horas extras y nocturnas, puntualidad en pagos y estabilidad laboral, así como mejora en el estado de los vehículos.

Debido a la falta de alimentadores, miles de bogotanos vivieron un calvario para desplazarse hacia sus trabajos, lugares de estudio o diligencias.



#NoticiasCaracol les informamos que en él portal América no hay rutas alimentadoras pic.twitter.com/P7zdlXry4V — Quilmer Escobar (@quiljp) 26 de octubre de 2016