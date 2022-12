“Páseme el bolso”: a cachazos, roban a una mujer en el sur de Bogotá

Cámaras de seguridad pusieron en evidencia a un par ladrones que azotan el barrio El Sosiego de la localidad San Cristóbal.

La mujer resultó con lesiones en sus manos y la cara. Los residentes del lugar afirman que no es la primera vez que esto ocurre.

“Un señor joven alto se me acercó y me dijo que le pasara el bolso. ‘Páseme el bolso’ y le dije que no. Entonces, el jaló y yo también cogí con fuerza el bolso y no se lo quería soltar. Yo sentía que él me golpeaba. Me golpeó la mano y lo solté. Después fue que yo sentí que me había roto la frente “, narró Mónica Farfán, víctima del asalto.

Residentes del sector han instalado cámaras de seguridad en la zona y exigen mayor presencia de la Policía.